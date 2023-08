Veiga al Napoli, ecco cosa fa slittare l'affare: spunta un solito problema

Calciomercato Napoli - Continuano ad essere ore decisive per il passaggio in azzurro di Gabri Veiga. Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, Aurelio De Laurentiis sta continuando a lavorare (con qualche inattesa difficoltà emersa in extremis) per strappare il centrocampista spagnolo al Celta Vigo per 35 milioni di bonus, che serviranno per mettere a disposizione di Rudi Garcia uno dei giovani di maggiore talento del calcio europeo. Ma ci sono gli ultimi intoppi burocratici da risolvere (legati in parte ai soliti diritti d’immagine) e ci sono validi motivi per avere pazienza.