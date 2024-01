Var a chiamata: la proposta di De Laurentiis, poteva evitare l'espulsione di Simeone

Napoli - Aggiornamenti sul caso Simeone che è stato espulso in Finale di Supercoppa Italiana per un doppio giallo davvero discutibile e che ha fatto tanto parlare durante e dopo la gara. Aggiornamenti da Il Mattino sulla proposta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

Il Napoli non intende preparare dossier, non farà la vittima. Propone, De Laurentiis, un tavolo per gestire meglio il Var: per esempio, se ci fosse stata la possibilità di una chiamata, le valutazioni dei cartellini di Simeone potevano pur cambiare