Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito ad un possibile valzer di portieri in casa Napoli, con un imminente incontro con Federico Pastorello, agente di Meret, per cercare di rinnovare il contratto del numero 1 azzurro:

"Valzer in porta: se Caprile verrà girato in prestito (c’è il Cagliari), il Napoli potrebbe prendere Montipò dal Verona come vice di Meret (Pastorello ha appuntamento per il rinnovo fino al 2026)".