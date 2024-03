Valutazioni totalmente sbagliate del Napoli sul mercato, De Laurentiis tra i responsabili perché ha sempre l'ultima parola

Napoli - Il Napoli sbaglia di tutto quest'anno e le colpe non sono soltanto di una persona, soprattutto dell'area sportiva che ha sbagliato diversi acquisti. Perché resta sempre a De Laurentiis l'ultima parola su tutto e per questo che bisogna dividere le colpe. Come analizza Gazzetta sette indizi invece sono l’irrevocabile segnale di valutazioni totalmente sbagliate. Il responsabile, in questi casi, non è mai soltanto uno. Aurelio De Laurentiis su profili lontani dalle necessità della squadra. Ma una certa percentuale d’errore può essere attribuita anche al presidente, che si riserva su ogni singola scelta l’ultima parola.