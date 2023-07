Valutazioni in corso per Lozano: ha capito che il Napoli non intende rinnovare alle cifre attuali

Napoli - Hirving Lozano è pronto a lasciare Napoli. Perché il giocatore messicano è in scadenza 2024 e con uno stipendio da 4,5 milioni di euro il rinnovo sembra quasi impossibile. Il Napoli non intende rinnovare a quelle cifre e per questo, secondo Il Mattino, il calciatore è tentato dall'offerta dagli Emirati Arabi e continua a sognare la Premier League.