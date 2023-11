"Valorizzare un capitale tecnico da 70 milioni", Gazzetta: Mazzarri rilancerà 3 calciatori accantonati da Garcia

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport tra le missioni di Walter Mazzarri c'è quella di rivalutare un patrimonio tecnico dal valore di 70 milioni. Il tecnico infatti proverà a dare spazio a quei calciatori che con Garcia hanno visto molto poco il campo accumulando un minutaggio davvero esiguo.

Mazzarri nuovo allenatore Napoli

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese proverà ad inserire Jesper Lindstrom. Il danese con Garcia ha visto poco o niente il campo ed in estate non è stato pagato poco da De Laurentiis. Discorso tecnico analogo per Elmas che cercherà di ritagliarsi uno spazio importante così come il Cholito Simeone che però deve fare i conti con una concorrenza spietata nel suo ruolo.