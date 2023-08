Valore brand, il Napoli sale al 17° posto e aumenta del 46%

Notizie Calcio Napoli - Football Benchmark, con la sua classifica “The European Elite 2023” ha stilato la lista dei 32 club europei con il valore più elevato. Da come riporta la Redazione di Calcio&Finanza la Juventus resta la prima squadra italiana in classifica, ma è scesa dal decimo al dodicesimo posto e la mancata partecipazione alla Champions influirà negativamente sui suoi ricavi e sul valore complessivo.

In crescita l’Inter al 14º posto con un +26% rispetto all’anno precedente, il Milan è il club con la crescita maggiore, al 15º posto con un +83% rispetto all’anno precedente. 17º posto per il Napoli con 706 milioni di euro e un aumento di +46% rispetto all'anno precedente.

Di seguito la classifica riportata da Calcio & Finanza:

1) Manchester City 4.073 (+64%)

2) Real Madrid 4.006 (+26%)

3) Manchester United 3.932 (+36%)

4) Liverpool 3.900 (+53%)

5) Bayern Monaco 3.838 (+40%)

6) Barcellona 3.504 (+25%)

7) Chelsea 2.989 (+37%)

8) Paris Saint-Germain 2.858 (+34%)

9) Tottenham 2.780 (+45%)

10) Arsenal 2.301 (+45%)

11) Atletico Madrid 1.816 (+47%)

12) Juventus 1.794 (+12%)

14) Inter 1.258 (+26%)

15) Milan 1.060 (+83%)

17) Napoli 706 (+46%)

23) Atalanta 576 (+27%)

25) Roma 555 (+34%)

31) Lazio 429 (+42%)