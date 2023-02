Valdifiori: "Rimpiango ancora il maledetto gol di Zaza: potevamo già all'epoca vincere lo scudetto"

Calcio Napoli - Mirko Valdifiori, doppio ex della sfida tra Empoli e Napoli ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. L'ex regista ha parlato di quando il suo Napoli arrivò ad un passo dallo scudetto salvo poi naufragare per quel gol di Zaza che diede la vittoria alla Juventus proprio negli ultimi istanti del match: "Non fummo in grado di riprenderci da quella mazzata subita con la Juve: ripeterò fino alla noia che se alla fine non prendiamo quel gol di Zaza deviato da un difensore potevamo coronare quel percorso che il Napoli sta realizzando quest'anno. È il mio più grande rammarico".

Sul paragone tra Osimhen e Higuain, Valdifiori la pensa così: "Ho giocato contro Osimhen ed è devastante. Higuain è un campione che vedevo in allenamento fare cose da stropicciarsi gli occhi. Spero Osimhen possa ripercorre e migliorare il record di Higuain"