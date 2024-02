"Vai almeno in panchina, evitiamo polemiche". Micheli e Meluso hanno provato a convincere Osimhen

E’ stato Victor Osimhen a rinunciare a Napoli-Genoa di quest’oggi. Una decisione presa dal calciatore e comunicata a Walter Mazzarri che ha voluto assecondare senza tirare la corda né sul piano fisico e né su quello personale col giocatore per non scaldare gli animi.

Napoli-Genoa, Micheli e Meluso hanno provato a convincere Osimhen

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, per qualche ora i dirigenti Micheli e Meluso hanno provato a convincere il giocatore di sedersi almeno in panchina per evitare polemiche ma niente da fare: il nigeriano è stato irremovibile. "Non sto al 100 per cento, non posso giocare, meglio che mi alleno", ha replicato.