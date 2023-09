"Vaga, non strappa, non affonda" Anguissa flop con il Genoa: bocciatura totale nelle pagelle

Calcio Napoli - Frank Zambo Anguissa è stato uno dei peggiori in campo ieri contro il genoa. Di seguito le pagelle dei quotidiani per il centrocampista originario del Camerun:

Il Mattino 5. Zambo agisce più da secondo regista che da mezzala per ordini di scuderia ed anche per cercare di affrancare Lobotka dalla marcatura dei dirimpettai rossoblù. Ma spesso corre a vuoto e fatica a dettare i tempi di gioco. Paga probabilmente anche la stanchezza degli impegni con la nazionale.

Corriere dello Sport 4,5. Stritolato da Strootman, offuscato da Frendrup. Male l’aiuto alla regia: non è nelle sue corde, del resto

Gazzetta dello Sport 5. Si perde De Winter che spizza l'assist per Bani-gol. Vaga, non strappa, non affonda: manca la gamba dei giorni belli.