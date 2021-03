Il vaccino funziona: calo dei contagi tra medici ed over-80, ora il Covid colpisce chi ha 40-60 anni

Ultime notizie coronavirus. Oggi Il Mattino di Napoli fa il punto sui primi risultati della campagna di vaccinazione, resi noti dall'Istituto Superiore della Sanità: tra le categorie vaccinate, il contagio del Covid è diminuito. Al momento si tratta solo di ipotesi, che andranno confermate con il corso del tempo, ma i dati al momento disponibili raccontano di un sensibile calo nel numero di contagi tra gli operatori sanitari e nelle persone over-80 anni, e cioè le categorie già in gran parte vaccinate.

Coronavirus, il vaccino funziona

L'Istituto Superiore della Sanità avverte: "Una ulteriore diminuzione del numero di casi e gravità dello stato clinico in questa fascia di età sono attese nelle prossime settimane in risposta all'aumento della copertura vaccinale". Dati particolarmente rassicuranti arrivano dall'Emilia-Romagna, dove i contagi tra il personale sanitario sono diminuiti dell'86%, nonostante sia in corso la terza ondata.

Ad oggi, i contagi tra gli operatori sanitari rappresentano solo l'1% dei contagi nazionali. Al momento "la fascia di età ora più colpita è quella compresa tra i 40 e i 60 anni: 16 per cento (494.423) sono tra i 40 e i 49 anni; 17,6 per cento (545.225) tra i 50 e i 59 anni".