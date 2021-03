Vaccino Covid a domicilio, a Napoli s'inizia settimana prossima coi disabili over 80

L'edizione odierna di Repubblica Napoli riporta le ultime notizie in merito alla campagna vaccinale nel capoluogo partenopeo:

"Almeno a Napoli dalla prossima settimana inizieranno le vaccinazioni domiciliari ai disabili over 80. Agli anziani che non possono raggiungere i centri vaccinali sarà somministrato a casa il vaccino Moderna. L’Asl Napoli 1 Centro, diretta da Ciro Verdoliva, ha ancora 3110 dosi di questo vaccino conservate nei frigoriferi che sarà destinato per le dosi " domiciliari". Oggi, invece, niente somministrazioni per gli over 80 alla Mostra d’Oltremare perché sono esaurite le scorte di Pfizer. Previsto per la tarda mattinata un rifornimento di 8190 dosi che servirà per i richiami degli ultraottantenni che si sono già vaccinati a Fuorigrotta. Ieri 922 anziani hanno avuto la seconda dose insieme a 1000 rappresentanti delle forze dell’ordine, vaccinati con AstraZeneca che verrà utilizzato anche oggi per 1000 lavoratori del mondo della scuola e 1250 forze dell’ordine. Domani si ripartirà con Pfizer, sempre che non ci siano ritardi nella consegna, con 1900 seconde dosi per gli over 80 e con le prime (AstraZeneca) per altri 1000 poliziotti carabinieri, guardia di finanza e vigili. Giovedì saranno convocate alla Mostra d’Oltremare oltre 3mila persone: 1000 anziani e 2000 divise".