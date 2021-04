Vaccini, il piano Figliuolo non ingrana: ancora 11 milioni di dosi per azzerare i decessi

Ultimissime notizie. Oggi La Repubblica fa il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia e sul piano del generale Francesco Paolo Figliuolo, che al momento delude le aspettative. Secondo il suo Piano, tra il 17 e il 23 marzo avremmo dovuto raggiungere l'obiettivo delle 300mila vaccinazioni al giorno, ma ad oggi siamo intorno alle 240-250mila vaccinazioni al giorno. Addirittura, il Generale Figliuolo ha posto il mese di settembre come termine ultimo per completare tutte le vaccinazioni.

Campagna di vaccinazione in Italia

Per riuscirci - spiega Repubblica - servono 2,1 milioni ad aprile, ma l'obiettivo sembra irraggiungibile al momento. Non è chiaro, inoltre, quando sono calendarizzate le prossime consegne e che tipo di consistenza avranno. In Italia il totale delle persone che ha fatto il richiamo è 3,4 milioni, vale a dire il 5,6 per cento della platea dei vaccinandi, però ancora ieri abbiamo avuto 376 morti.

Sul tragico bilancio italiano dei decessi pesano due macigni: i 700 mila antidoti a chi, pur figurando nella categoria personale sanitario, non è più in servizio, e, soprattutto, quella casella "Altro" nelle statistiche del governo che individua i beneficiati senza priorità (1,7 milioni di dosi). Secondo gli esperti, nel nostro Paese avremo meno morti quando raggiungeremo almeno 18 milioni di prime iniezioni. Ne mancano 11 milioni e mezzo. Con una progressione realistica della campagna, il risultato si raggiunge nella seconda metà di maggio.