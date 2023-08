Unione Industriali, Jannotti Pecci: "Disservizi stadio Maradona, intervenga il Comune!"

Ultime notizie SSC Napoli - Buona la prima, almeno per quanto riguarda la partnership tra il Napoli e l’Unione Industriali che domenica ha vissuto il suo “esordio” in occasione del match vinto dai campioni d’Italia contro il Sassuolo. L’accoglienza — assicurano da Palazzo Partanna — è stata di altissimo livello, come ha spiegato il presidente Costanzo Jannotti Pecci all'edizione odierna di Repubblica:

«In linea con gli standard d’eccellenza proposti dalla società di De Laurentiis».

Diverso, invece, il giudizio in merito ai servizi offerti dal Comune. Che sono negativi secondo l’Unione Industriali:

«Va peraltro rimarcato come, da più parti, siano state invece registrate disfunzioni per alcuni servizi che avrebbero dovuto essere assicurati dall’Amministrazione Comunale, in particolare dopo gli interventi di modernizzazione realizzati con i finanziamenti della Regione. Spiace rilevare — continua Jannotti Pecci — la persistente assoluta inadeguatezza dell’impiantistica acustica, specie nelsettore dei Distinti, in una struttura che si prepara, tra l’altro, a ospitare gli incontri della prossima Champions League. Sono emerse, inoltre, nuove diffuse situazioni di degrado nelle parti comuni dello stadio, al di là dunque del rettangolo di gioco, determinate dall’utilizzo della struttura per eventi extra-calcistici. È necessario, pertanto, che il Comune di Napoli intervenga in tempi rapidi, sia per migliorare nettamente una impiantistica acustica le cui palesicarenze sono state evidenziate, purtroppo senza risposte concrete, da mesi, sia per definire una volta per tutte una regolamentazione rigorosa che garantisca un corretto svolgimento di manifestazioni ospitate nel Maradona, evitando così che, a ogni nuova occasione, si debbano riscontrare danni e disservizi per i fruitori dello spettacolo sportivo». Dal Comune nessuna replica.