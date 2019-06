Under 21, Di Biagio sceglie l'erede di Donnarumma: è corsa tra Meret e Audero

Ultimissime notizie calcio Napoli - Tutti sulle spine, anche se l’attesa sta per finire. Ancora due giorni, oggi con una doppia seduta di allenamento e domani l’amichevole contro l’Under 19, poi entro la mezzanotte il ct degli azzurrini Luigi Di Biagio ufficializzerà i nomi dei 23 convocati che partiranno alla volta di Casteldebole (Bo), dove l’Under 21 si ritroverà in ritiro da lunedì prossimo per mettere nel mirino la gara d’esordio dell’Europeo contro la Spagna.

Come riporta Tuttosport:

"In lizza sono in tanti, in molti sono certi di far parte della spedizione ma se c’è un ruolo su tutti che deve ancora trovare il suo titolare, quello è il portiere. Un’eredità non da poco visto che si parla dell’erede di Gigio Donnarumma. La sua eredità sarà raccolta da uno tra Alex Meret, Emil Audero e Lorenzo Montipò. Le prime indicazioni avverranno proprio domani nella scelta del titolare che affronterà l’Under 19 in amichevole. La sfida sembra tutta tra i portieri di Napoli e Sampdoria, Meret contro Audero. Con il primo che sembra avere la strada tracciata almeno per il futuro dopo la consacrazione avvenuta da sua santità Gigi Buffon: «Veder giocate Meret mi emoziona»".