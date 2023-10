Una traversa galeotta condanna il Napoli, il Real si conferma tabù: bisognerà lottare per il passaggio turno

Notizie calcio. Il Napoli lotta ma cede nel finale contro il Real Madrid nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: lo sfortunato autogol di Meret nel finale regala tre punti ai blancos di Ancelotti, con gli azzurri che avrebbero meritato almeno il pareggio.

L'edizione odierna de Il Mattino ha commentato così la gara di ieri tra Napoli e Real Madrid:

L’illusione, l’amarezza, la speranza e poi una traversa galeotta e tanta sfortuna. Il Napoli non sfigura (sopratutto nella ripresa), ma il Real si conferma un tabù per gli azzurri (mai un successo in cinque precedenti compreso ieri). Il Napoli passa dal sogno di mettere lo sgambetto al club più titolato al mondo alla realtà di dover lottare per conquistare il pass per gli ottavi di Champions.