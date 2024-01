CorSport - Una parola di De Laurentiis a Riyad ha spalancato a Mazzarri l'occasione del cambio modulo

Napoli Calcio - Mazzarri ha fatto il Mazzarri a Riyad scrive questa mattina il Corriere dello Sport spiegando come alla base del ritorno al 3-5-2 tanto caro al tecnico di San Vincenzo ci fosse una parola detta dal presidente Aurelio De Laurentiis un giorno in Arabia Saudita a poco tempo dalla sfida proprio contro la Fiorentina.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"«Resettare»: così disse De Laurentiis, un giorno a Riyad, quando la Supercoppa si stava per avvicinare e Mazzarri aveva già deciso di cambiare pure se stesso. Perché quel Napoli - così Maestoso, Sublime, Irripetibile - restava ormai il ricordo d’un vissuto, neppure poi così lontano. E in una sera, anzi in appena 90 minuti, rimettendosi in discussione ancora, rielaborando se stesso, i propri pensieri spettinati, quel calcio che gli appartiene e che per un tempo aveva abbandonato, Mazzarri ha riscritto Mazzarri"