"Una meraviglia come cuce il gioco", Raspadori decisivo al Bentegodi: le pagelle dei quotidiani

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Giacomo Raspadori al termine di Verona-Napoli 1-3:

Il Mattino 7. Un assist da oscar per Politano che la sblocca. Porta al bar Faraoni e cambia gioco per il piattone destro vincente del compagno. Per tre volte sfiora il gol su punizione.

Corriere dello Sport 8. Il Napoli vede il doppio Kvara, che subisce il fallo sistematico, che si rialza, riparte, riempie di sé una gara che gli appartiene.

Gazzetta dello Sport 7,5. Una meraviglia come cuce il gioco. Un esempio: stop di destro, tocco al volo di sinistro e Cajuste è in porta. Assist per Politano.

Tuttosport 7 Suo l’assist per la rete di Politano, alcune iniziative mandano in tilt la difesa veneta. Va vicino alla rete, che si meriterebbe.