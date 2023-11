Una frase di Di Lorenzo ha strappato un sorriso amaro a Garcia, tra Rudi e la squadra rapporti professionali

Ultime notizie Napoli - Il Napoli continua a concedersi troppe pause, ha perso il killer instinct e anche un po’ di autostima, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

«In alcune gare non abbiamo reso al top del nostro livello», è stata la sincera ammissione a Salerno del capitano Giovanni Di Lorenzo:

“Le affermazioni parole hanno strappato un sorriso amaro a Garcia, che però non ha voluto replicare. Tra tecnico e squadra i rapporti sono professionali e per ora va bene così, nell’attesa che con il passare del tempo possa sbocciare il feeling. De Laurentiis se lo augura e per questo ha corso il rischio calcolato di blindare la panchina degli azzurri”