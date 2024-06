Un'operazione per un talento presto entrerà nel vivo: Napoli pronto ad affondare il colpo

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora su più fronti e per migliorarsi in diversi ruoli. Intanto, il nuovo direttore sportivo del Napoli segue con attenzione anche il talento italiano Fazzini dell'Empoli che piace a tutti in casa azzurra. Come scrive Il Mattino, presto l'operazione entrerà nel vivo.