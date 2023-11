Un mese fa De Laurentiis chiese al Comune di vendergli il Maradona: il retroscena

Napoli calcio - Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Prime ha ribadito la volontà di acquistare lo stadio Maradona attaccando il sindaco Manfredi:

"Gli stadi devono diventare come il Bernabeu, utilizzabili sette giorni su sette e 24 ore su 24. Uno stadio del genere in Italia? Se lo juventino Gaetano, primo cittadino di Napoli, uscirà fuori dal legame che lo attanaglia al consiglio comunale e me lo venderà, in un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d'Italia. Se i consiglieri odiano il Napoli e non sono allineati con la popolazione, abbiamo la Reggia di Caserta, Pompei. O da una parte o dall'altra, tanto Napoli era un regno duecento anni fa, non è che la Campania non si identifichi con Napoli. Il presidente della Regione è dalla mia".