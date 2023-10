"Un lungo letargo, si muove senza trovare spazi ma è rognoso": Osimhen senza gol, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Real Madrid 2-3, di seguito le pagelle dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Napoli-Real Madrid 2-3, pagelle Osimhen

Gazzetta dello Sport 6,5

“Kepa su un suo colpo di testa sfodera la parata migliore. Sempre attivo e rognoso da marcare, lo vedi brillante anche nella propria area sui piazzati”

Corriere dello Sport 6

“Un lungo letargo, a muoversi senza trovare spazi, e poi al 39’ si sveglia. All’improvviso: e va in cielo bruciando Rüdiger, a baciare il cross di Politano, ma Kepa lo riporta a terra. E lui non ci sta: e in un duello in area con Nacho si prende il rigore. Già, Nacho: avversario tosto”.

Il Mattino 6,5

"Nacho gli para incontro con un fisico che lo mette in agitazione e confusione, se la cava con furbizia. Procura un rigore ed è instancabile negli uno contro uno".

Corriere della Sera 6.5

“Ce ne mette un po’ a svegliarsi, poi fa il suo come sempre. Senza goal… e senza rigori. Ma almeno per i compagni esulta”.