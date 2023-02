"Aveva lo 0,018% di fare gol! Sembrava Drogba, un tornado" Osimhen star, voti e pagelle

Di seguito voti e pagelle dei quotidiani per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen dopo Sassuolo-Napoli 0-2.

Voti e pagelle Osimhen

Gazzetta dello Sport 7,5: “Un gol di potenza che lascia di stucco gli avversari. Un’altra azione ubriacante colpendo un palo e tante giocate importanti. Esce zoppicando. Speriamo bene”

Corriere dello Sport 8: "Il 18° gol del capocannoniere sfida le le leggi della fisica: aveva lo 0,018% di fare centro. Nelle azioni del palo e del bis sembrava Drogba, il suo idolo, ma in realtà è Osi. Un tornado, ormai uno stile: nona rete in 7 partite di fila come nessuno nella storia del Napoli. E ancora: 17 gol nelle 17 giocate dopo l’infortunio e in 18 di campionato, uno divorato e un altro negato da Consigli. Nel finale, attimi di panico in vista della Champions: si tocca la coscia destra e chiede il cambio"

Tuttosport 7: "Mette in apprensione costante la difesa del Sassuolo. Colpisce un palo, segna il raddoppio del Napoli, sbaglia il 3-0. Comunque un uragano"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli