"Un gigante ogni volta di più" Di Lorenzo devastante con il Sassuolo: voti super per il capitano

Calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria di ieri del Napoli sul Sassuolo. Ecco le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport 7,5. Incommensurabile capitano, moto perpetuo e simbolo di questa squadra di grande qualità. A destra con Politano fa saltare il Sassuolo e poi segna un bellissimo gol, con freddezza da attaccante

Corriere dello Sport 7,5. Serve Jack sul palo e Politano sul primo rigore col tacco: 12 minuti di show ma il sipario non cala. Un’ossessione a destra: volate, rifornimenti, idee, il gol. Ala più che terzino. Un gigante ogni volta di più

Il Mattino 8. Sessanta secondi e serve un assist straordinario per Raspadori, poi il tacco sul rigore di Politano. Laurientè lo insegue inutilmente da ogni parte del campo, qualche volta quasi vi rinuncia: può scrivere un manuale, su come gioca il terzino nell'era moderna. Ammesso che lui sia ancora un terzino e non qualcosa d'altro. Certo, lo cercano sempre. Lo schema preferito è il lancio su di lui. Ma anche da difensore sa sempre cosa fare. Va ancora a segno, logicamente, visto che sta sempre lì in attacco.