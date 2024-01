L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla crisi che sta travolgendo il Napoli:

"Il no comment del presidente del Napoli sullo scontro fratricida delle ultime ore rende però ancora di più l’idea dello sbando in cui sta naufragando il club campione d’Italia. Altro che mea culpa. De Laurentiis deve correre ai ripari in modo concreto, il naufragio s’avvicina".