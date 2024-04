Un attaccante del Napoli si riprende il posto dal 1' nonostante abbia avuto qualche problemino

Ultime notizie SSC Napoli - In avanti, l'attaccante del Napoli Matteo Politano stavolta partirà dal 1’ contro il Frosinone, a differenza di una settimana fa, quando entrò nella ripresa e segnò una delle più belle, se non la più bella rete della sua carriera sotto gli occhi della figlia, Giselle.

Politano si riprende il posto da titolare

Scrive il quotidiano: "Ha avuto qualche problemino fisico, ma il suo impiego non è in dubbio già da metà settimana". Ngonge è squalificato, ma visto quanto fatto a Monza, sarebbe stato comunque difficile mettere in dubbio la sua titolarità, come scrive il Corriere dello Sport.