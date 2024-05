Un altro motivo spinge Conte ad accettare Napoli, c'entra un'affare di ADL

Calciomercato Napoli - Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli, salvo sorprese inaspettate per tutti. Intanto, spunta un retroscena de Il Mattino che racconta come l'allenatore sia molto stimato da De Laurentiis sotto tutti i punti di vista, tanto che sarà fondamentale anche per un altro suo affasre.

Conte-Napoli, ADL chiede la sua mano per il nuovo centro sportivo

Napoli - Secondo quanto riportato da Il Mattino il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna tesse la tela e ha anche parlato di un Conte che dovrà fare da consulente a De Laurentiis per il nuovo centro sportivo del Napoli: un ulteriore argomento per spingerlo ad accettare sia da parte di ADL che dell'allenatore.