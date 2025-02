Ultras Napoli, il Como è solo un test: se tutto va bene, trasferta libera a Venezia!

Como-Napoli, si torna in trasferta! I tifosi napoletani residenti in Campania torneranno finalmente a viaggiare dopo mesi di trasferte vietate. L'occasione sarĂ la partita Como-Napoli di sabato prossimo, allo stadio Sinigaglia che accoglierĂ 875 tifosi in arrivo da Napoli.

Secondo quantro riporta oggi il quotidiano La Repubblica, la trasferta di Como sarĂ un test per gli ultras del Napoli, il cui comportamento fuori casa sarĂ "monitorato con molta attenzione" dalle autoritĂ competenti.Â

"Se non ci saranno problemi a Como, la situazione tornerà ad essere normale e di conseguenza ci sarebbe pure il via libera per il match del Penzo contro il Venezia (il 16 marzo) che è pronto ad accogliere 1000 tifosi provenienti"

Quindi, se non ci saranno problemi di ordine pubblico durante Como-Napoli, i tifosi napoletani potrebbero vedersi accordato il diritto di andare in trasferta per la partita Venezia-Napoli.