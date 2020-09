Ultimo contatto tra De Laurentiis e la squadra a Castel di Sangro, Gattuso invitato a Capri a fine ritiro ma ha scelto un'altra soluzione

Ultime notizie calcio Napoli - Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha riportato gli ultimi aggiornamenti relativi alla situazione in casa Napoli dopo la positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus. Ebbene, l'ultimo contatto tra il patron azzurro e la squadra risale all’ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, in albergo, poco prima della partita contro il Teramo. Ieri comunque i calciatori, come da prassi, sono stati sottoposti al tampone e questa mattina arriveranno i risultati. Gattuso era stato invitato a Capri dal patron alla fine del ritiro ma alla fine ha optato per un'altra soluzione. Quindi anche con il tecnico non c'è stato nessun contatto diretto.