Ultimissime Lazio-Napoli, le scelte di Mazzarri: possibile sorpresa Demme, debutto Ngonge

Lazio-Napoli, ritorno in Serie A per le due squadre impegnate nei giorni scorsi a Riad per Supercoppa italiana. Ed entrambe ci arrivano malconce, con pesanti assenze da scontare come quelle di Immobile squalificato e Zaccagni infortunato per i biancocelesti.

Ultimissime Lazio-Napoli, le scelte di Mazzarri

Confermata la difesa a tre intanto per Mazzarri, leggasi anche a cinque. La porta vedrà ancora Gollini con linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. In mediana pronto Mazzocchi da una parte e Mario Rui dall’altra, con Lobotka e Zielinski al centro anche se non è da escludere la sorpresa Demme.

Il polacco però dovrebbe esserci: nonostante la condizione contrattuale - riporta Il Mattino - giocherà. Il giocatore avrebbe dato garanzie. In attacco, con le squalifiche di Kvaratskhelia e Simeone, spazio necessariamente a Ngonge e Politano alle spalle di Raspadori.