Ultimissime formazione Napoli, Il Mattino: Rrahmani stringe i denti, sciolto il ballottaggio Mario Rui-Olivera

Napoli calcio le ultimissime di formazione oggi. Secondo quanto riferisce Il Mattino ci saranno due novità rispetto alla formazione che ha pareggiato venerdì scorso contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona.

Barcellona Napoli Rrhmani

Formazioni Barcellona Napoli, ultimissime Il Mattino

Secondo quanto riferisce Il Mattino, infatti, in difesa Amir Rrhamani stringerà i denti anche se non è al top. Il dilemma sulla fascia sinistra è sciolto: Calzona si affida a Mathias Olivera rispetto a Mario Rui titolare la scorsa settimana. Nel tridente offensivo confermato Matteo Politano, con Raspadori e Lindstrom scalpitanti in panchina.

Tutto è nelle loro mani: se ce la fanno, se battono il Barcellona e vendicano le due eliminazioni del 2020 e del 2022, da qui a maggio l’animo si alleggerirà, ci sarà un quarto di Champions da disputare e un campionato da affrontare con piglio diverso.

Per il quotidiano se non ce la fanno, somiglierà molto a un capolinea, il game over perché ci chiuderà la stagione, ma anche un meraviglioso ciclo, una parentesi di vita e di sport, un’era calcistica.