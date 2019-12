CdM - Ritiro Napoli, Udinese e Genk: fallire i due appuntamenti significherebbe rivoluzione

Ultime calcio Napoli. Dopo il confronto di ieri c'è da ripartire sin da subito sia in campionato che in Champions League. Prossima partita contro l'Udinese, trasferta ostica dove gli azzurri dovranno tornare a vincere. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

A Napoli qualcosa non è andato per il suo verso. Finanche il modulo (4-3-3) che aveva impostato contro il Bologna, dopo che qualche giocatore glielo aveva richiesto, è stato oggetto di discussione. Adesso si fa così, piaccia oppure no: ultima spiaggia probabilmente per raddrizzare la stagione. Udinese (sabato) e Genk (martedì in Champions): fallire i due appuntamenti significherebbe rivoluzione. Non conviene a nessuno, club, squadra e allenatore.