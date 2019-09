Sacchi: "Manolas e Koulibaly sono due ottimi difensori, ma devono essere più «collegati» alla squadra. Carlo tava per riuscire nel fare il colpo"

Ultime calcio Napoli. Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Real Madrid ed editorialista della Gazzetta dello Sport, analizza sulle colonne del quotidiano il match di sabato sera tra Juventus e Napoli. Vi proponiamo uno stralcio della sua analisi:

"L’incontro è terminato con un autogol, ha vinto chi ha fatto di più e quindi va bene così. La difesa bianconera ha commesso qualche errore, ma siamo solo alla seconda di campionato. Questo vale anche per gli azzurri: Manolas e Koulibaly sono due ottimi difensori che però devono essere più «collegati» alla squadra. Anche in questo, caso rammento agli esperti che il calcio è uno sport collettivo e uno non sarà mai uno... più dieci. Carlo, nel secondo tempo, ha cambiato qualche uomo e anche alcune posizioni in campo. E stava per riuscire nel fare il colpo"