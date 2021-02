Ultima spiaggia per Gattuso? Auriemma su Tuttosport: "Resterà almeno fino a giugno, non è da escludere un dietrofront sul contratto da parte di ADL"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ultima spiaggia per Rino Gattuso? I rumors direbbero proprio di no, che il tecnico calabrese continuerà a sedersi sulla panchina del Napoli almeno fino al termine di questa stagione. “Almeno” perché il presidente Aurelio De Laurentiis, superata la sfuriata post Verona, non è detto che non possa tornare sui suoi ultimi passi quando arriverà il 30 giugno. Ora sta guardando in maniera più oggettiva a un Napoli fortemente condizionato dalle numerose assenze che si stanno accumulando dal 13 novembre, quando Osimhen si lussò la spalla in Nazionale. Tra Covid e acciacchi vari, per il difficile match di oggi contro la Juventus, Ringhio può contare soltanto su appena sedici calciatori della rosa, tre dei quali sono portieri e due (Fabian Ruiz e lo stesso Osimhen) ancora alle prese con il recupero atletico dopo gli stop sofferti".