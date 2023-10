Ultim'ora: De Laurentiis perde alleati, Juve e Milan verso il "sì" all'offerta di DAZN

Colpo di scena: Milan e Juventus tradiscono De Laurentiis! Il presidente del Napoli contava sul loro appoggio per condurre la propria campagna contro DAZN e Sky nell'assemblea di Lega Serie A che questa mattina si riunirà a Roma per decidere se accettare o meno l'offerta dei broadcast per i diritti tv del prossimo quinquennio.

Diritti Tv Serie A

Stando a quanto riporta l'edizione online del quotidiano La Repubblica, ancora stanotte i dirigenti dele squadre di Serie A discutevano per trovare una quadra. De Laurentiis si è messo a capo di un gruppo di club contrari all'offerta di DAZN, con l'obiettivo di raggiungere una svolta storica e creare un canale della Lega: "Possiamo incassare 4 miliardi", aveva sostenuto il presidente del Napoli.

Da parte sua De Laurentiis ha trovato l'appoggio di Iervolino, presidente della Salernitana, e di altri sei club. "Ma rispetto a una settimana fa qualcosa è cambiato. Perché di quel gruppo facevano parte anche Juventus e Milan, che nelle ultime ore però sembrano tornate a orientarsi sull’assegnazione. De Laurentiis conta almeno su 2-3 alleati, forse 4: vuol dire che ha bisogno di 2-3 squadre che si rifiutino di assegnare i diritti alle tv, per far passare la propria linea".