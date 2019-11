Ultimissime Calcio Napoli - Iljia Nestorovski, attaccante macedone in forza all'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Elmas è fortissimo. Ha una spiccata personalità ed è già da tre anni con noi in nazionale. Per spiegarle come è fatto, le dico solo che ha in testa di vincere il Pallone d’oro tra tre anni. Capito il ragazzo?".