Napoli Calcio - Il Napoli, lunedì, sarà in scena alla Dacia Arena per la gara di campionato contro l'Udinese. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Ad Udine tornerà Mario Rui, per Lobotka e Mertens bisogna ancora aspettare, Spalletti dovrà affidarsi così agli stessi uomini a centrocampo, con Elmas unico ricambio".