Udinese-Napoli, indagine sul flop beneficenza degli incassi del match visto sui maxischermi al Maradona

Notizie Napoli - Udinese-Napoli, serata scudetto al Maradona lo scorso 4 maggio con maxischermi installati dalla SSC Napoli su tutto il perimetro del terreno di gioco. I soldi incassati nella serata, ovviamente al netto delle spese sofferte dalla società azzurra, dovevano finire in beneficenza. Tutto chiaro? Già, se non fosse che in questi mesi, c’è chi ha provato a chiarire come sono andate le cose, a proposito di costi e benefici, ricavi e liberalità da parte del club campione d’Italia.

Infatti come riporta l'edizione in edicola oggi de Il Mattino, solo 9 mila euro sono stati versati in beneficenza.

Ma quali sono stati i costi di gestione (a carico del club sportivo)? Quanto è stato incassato dai biglietti venduti? E quanto è finito in beneficenza? Domande su cui sono in corso le verifiche della Procura di via Piedigrotta, su cui Il Mattino è in grado di fornire alcuni punti certi, alla luce dei dati forniti dalla dirigente comunale del Comune Gerarda Vaccaro. In sintesi, ecco i conti fatti all’interno di Palazzo San Giacomo:



«In merito ai ricavi in oggetto, la società concessionaria ha chiarito che gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti ammontano a 284.143,09; mentre i costi sostenuti sono stati pari a 275.014,99. Pertanto, i ricavi derivanti dalla realizzazione del citato evento ammontano ad euro 9.128,10 e saranno devoluti, su indicazione della Società, all’associazione Maestri di Strada Onlus».



Insomma, al di là della buona fede di tutti i protagonisti di questa storia e al netto delle spese sofferte dal club azzurro per allestire maxischermi sul prato verde di Fuorigrotta, viene confermato che l’operazione beneficenza è riuscita solo in parte. Briciole, rispetto al monte incassi e - ovviamente - ai capitali investiti per creare un evento degno di essere incorniciato negli annali della storia calcistica nazionale. Resta una domanda: quanto è costato organizzare la serata? In che modo sono stati spesi 275.014,10 euro?