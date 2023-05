Udinese-Napoli, De Laurentiis alle prese con la scaramanzia: il retroscena

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto di essere molto scaramantico. Certamente qualcosa si inventerà in vista della gara contro l'Udinese che potrebbe consegnare al Napoli uno scudetto più che mai meritato per quanto ha fatto vedere nell'arco di tutto questo campionato. L'edizione odierna de Il Mattino racconta una curiosità sul numero uno della SSC Napoli.

Udinese Napoli, scaramanzia De Laurentiis

Stando a quanto si legge questa mattina su Il Mattino, il presidente De Laurentiis avrebbe pianificato una cena con Spalletti e squadra per venerdì ma che per il momento, causa scaramanzia, non è stata ancora ufficializzata: