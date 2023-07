Tuttosport - Zielinski-Juve: tutto dipenderà da Pogba

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, l'idea Piotr Zielinski per la Juventus potrebbe soltanto tornare di moda qualora Paul Pogba non desse le giuste garanzie dal punto di vista fisico. L'ultimo campionato del francese è stato un vero e proprio calvario:

"Valutazioni che riguarderanno anche piste italiane o già incrociate con l’Italia. La scorsa settimana da ambienti napoletani era arrivato a Torino il suggerimento di prendere Zielinski, scadenza 2024 e valutazione di 20 milioni, per liberare Giuntoli. No fermo della Juve, innanzitutto decisa nella linea di muoversi solo per un Giuntoli già libero, e non interessata a investire quella cifra per un giocatore a oggi non ritenuto necessario. Ma che potrebbe farsi interessante a un prezzo più basso e qualora Pogba non desse garanzie e necessitasse di più che un’alternativa"