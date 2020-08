Tuttosport - Veretout e Under al Napoli, la Roma blocca le due cessioni: i motivi della scelta di Friedkin

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ora bisognerà migliorare anche la parte realizzativa degli esterni d’attacco, con una maggiore incidenza di Insigne (ha segnato solo 8 gol in campionato, 5 dei quali su rigore), di Politano e di un altro profilo individuato in Jeremy Boga del Sassuolo: quest’anno di gol ne ha segnati 11, ma la trattativa è ferma sui 40 milioni richiesti dal club emiliano. L’alternativa si chiama Cengiz Under, ma la Roma ha sempre condizionato la cessione del turco allo scambio con Milik, che però non intende accettare la destinazione. Il nuovo proprietario del club giallorosso, Friedkin, ha sborsato 600 milioni sull’unghia e non ha gli stessi problemi economici che costrinsero l’anno scorso la Roma a cedere Manolas. Non avendo bisogno di liquidità, è stata bloccata anche la cessione di Veretout, fortemente richiesto da Gattuso"