Tuttosport - Verdetto Uefa sulla Juve: si va verso esclusione dalle coppe per un anno

Serie A - L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport annuncia che il verdetto Uefa nei confronti della Juventus vedrà i bianconeri esclusi dalle coppe europee per una sola stagione:

"Il verdetto è previsto in teoria entro sabato, anche per dar modo alle società interessate direttamente e indirettamente di programmare al meglio la prossima stagione. Per lo stesso direttore tecnico Cristiano Giuntoli sapere di dover allestire un organico che dovrà giocare solo in campionato e in Coppa Italia o anche la Conference League non è esattamente un particolare trascurabile.

E di qui si spiega questo momento di attesa sul fronte cessioni di medio livello che stanno caratterizzando questa sua prima settimana di mercato. Al momento, come si è già avuto modo di scrivere lo scorso 23 giugno, la soluzione più quotata è quella che prevede per la Juventus un anno di squalifica per le Coppe europee con la società che non farebbe ricorso, chiudendo così definitivamente le pendenze con la giustizia"