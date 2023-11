Tuttosport - Una battuta di Mazzarri denota il suo cambiamento: ha cambiato atteggiamento con la stampa

Napoli calcio - E' un altro Walter Mazzarri rispetto al passato sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport. A colpire il quotidiano è proprio una battuta del mister rilasciata ieri in conferenza stampa:

"Il succo: ve lo do io il bollito e voglio provare a servirlo già oggi, a Bergamo, dove quell’osso duro di Gasperini si presenta spesso con un’Atalanta a propria immagine e sostanza. «Vediamo se è buono, il bollito, nel caso lo mangio volentieri anche io. Più seriamente, dico che sono troppo esperto per cadere in provocazioni del genere e aggiungo che ci sarà un motivo, se mi chiamano per fare delle lezioni a Coverciano», la risposta di Mazzarri è il segnale più evidente di quanto il tecnico brontolone e permaloso abbia cambiato il suo mood nel corso dei quasi 10 anni di assenza da Napoli. Incassa il colpo e sorride, ingoia il sarcasmo di quelli che lo davano per pensionato".