Tuttosport - Ultimatum di De Laurentiis a Garcia: si gioca tutto nelle prossime 3 gare

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosportt ieri Rudi Garcia ha ricevuto un vero e proprio ultimatum dalla dirigenza del Napoli:

"Clic. Il timer è partito ed il conto alla rovescia è cominciato. Ancora tre partite, la trasferta di Verona in campionato, quella di Berlino in Champions e la gara contro il Milan allo stadio Maradona: in 8 giorni Rudi Garcia si giocherà la permanenza sulla panchina del Napoli. E’ l’ultima chance che gli ha concesso il presidente Aurelio De Laurentiis, un ultimatum che è stato comunicato ieri mattina al coach francese dalla dirigenza azzurra (quasi) al completo".