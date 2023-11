Tuttosport - Tudor voleva garantirsi un paracadute economico da 4 milioni con De Laurentiis

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport spiega perchè alla fine Aurelio De Laurentiis ha preferito lasciar perdere il croato Igor Tudor puntando tutto su Walter Mazzarri:

"Il croato non l’ha convinto, innanzitutto per il suo desiderio di garantirsi un paracadute economico con un contratto fino al 2025 (4 milioni netti), ma anche per i metodi intransigenti di lavoro e quella difesa a 3 che mal si confà con l’attuale organico del Napoli. Tutti ostacoli che Mazzarri ha superato a pie’ pari"