Tuttosport - Tudor ha messo in stand by offerta della Salernitana: attende una chiamata dal Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta un retroscena su Igor Tudor e De Laurentiis:

"De Laurentiis ha già cominciato a sentire molti personaggi del mondo del calcio, per capire se e quale allenatore esiste oggi fuori dai giochi e idoneo a saltare in corsa in sella al Napoli. Il nome di Igor Tudor, croato che ha allenato il Marsiglia nell’ultima stagione, è quello che va per la maggiore. Tudor è senza panchina e si racconta che abbia lasciato in stand by la Salernitana per attendere proprio la chiamata del Napoli".