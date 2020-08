Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Elseid Hysaj è ancora un'incognita: il terzino albanese, in scadenza il prossimo anno, non ha ancora rinnovato con gli azzurri e potrebbe essere messo sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo futuro non sarà al Torino: troppo alti i costi dell'operazione per i granata.