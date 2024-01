Tuttosport - Theate-Napoli, accordo quadriennale: le cifre dell'ingaggio

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe raggiunto l'accordo con il difensore Theate del Rennes. Il calciatore ha dato piena disponibilità agli azzurri sulla base di un'intesa quadriennale per il quotidiano torinese.

Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"Per il difensore centrale, la prima scelta sembrerebbe Theate, ex del Bologna, con il quale De Laurentiis avrebbe già trovato l’accordo per un quadriennale a 2,5 milioni a stagione, ma il Rennes vuole 20 milioni per il cartellino".