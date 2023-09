Tuttosport sul Napoli: formazione imbambolata e stanca. Azzurri salvati due volte dal Var

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport commenta la sconfitta del Napoli contro la Lazio:

"Scendere in campo abbottonati e timidi, preoccupati di trovarsi di fronte i famelici avversari che hanno strapazzato tutti nello scorso campionato. Attendere un tempo per capire che, poi, quel Napoli di Spalletti non c’era più, sostituito da una formazione imbambolata e stanca, salvata due volte dal Var che ha cancellato (giustamente) alla Lazio due reti, arrivate dopo l’1-2 di Kamada: il nuovo acquisto ha avuto il tempo di mirare e tirare in diagonale, senza che nessuno del Napoli riuscisse a contrastarlo. Al termine di quasi 99 minuti è la Lazio a portare a casa i tre punti".