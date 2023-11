Calcio Napoli - Novità per quanto riguarda il futuro di Piotr Zielinski il cui contratto è in sacdenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, oltre al rinnovo con il Napoli, le possibilità potrebbero essere Juventus o Inter - molto attente sul centrocampista - ma attenzione anche alla pista che porterebbe in Arabia Saudita.